東森電視2017年傳出股權變動，卻在重大訊息公布前，卻傳出內線交易，茂德國際的林姓法務長與親朋好友搶購上千張東森國際股票，同時，東森前副總謝長仲也在重訊公布前買進50張東森股票，並在重訊公布後全數賣出，台北地檢署昨(4日)將包括林、謝在內的16人約談到案，經北檢複訊後，謝姓副總當庭繳交犯罪所得1萬8000元，諭令以50萬元交保，李姓被告則以20萬元交保，其餘被告則持續問訊中。

東森國際在2017年下半年就傳出有意處分旗下東森電視股權，當時呼聲最高的是茂德國際，雙方展開洽談過程中，茂德國際的林姓法務長就揪集親友，在2017年10月間大舉買進1000多張東森國際股票，這個內線消息還「走露風聲」，在林姓法務長親友的LINE群組中，也有跟著搶買的投資人。

此外，已經在2016年卸任的前東森國際副總謝長仲，也在2017年11月初買進東森股票50張，並在11月2日重大訊息公布後，陸續出脫持股，最後全賣出。

檢調發現，茂德林姓法務長「親友團」買進的東森國際股票幾乎都沒有賣出，全案的實質及擬制性獲利超過百萬元，全案朝違反《證券交易法》罪偵辦。

(中時電子報)