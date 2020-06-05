直播》非裔遭白人警殺害 美國示威暴動最新現場 08:072020/06/05 中時電子報 馮英志 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國非裔遭白警不當執法致死引起全國眾怒，示威遍布全美各大城市，至今抗議遊行仍未消退。圖為抗議群眾在國會山莊前示威。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國非裔遭白警不當執法致死引起全國眾怒，示威遍布全美各大城市，至今已持續10天，雖然部分地區可保持和平示威，但全國仍傳出多起警民衝突。而總統川普日前在赴聖約翰教堂前，以動用催淚瓦斯與優勢警力替其開道，更讓原本的種族爭議示威「火上加油」。 美國非裔遭白警不當執法致死引起全國眾怒，示威遍布全美各大城市，至今抗議遊行仍未消退。 (中時電子報) #示威 #非裔 #美國 #白人警員 #殺害 也許您會感興趣 推薦閱讀 NBA》喬丹罕見發聲：我們受夠了 07:482020/06/01 體育 為何這次警誤殺黑人超嚴重？網點破恐怖關鍵 09:412020/06/01 日常 影》美大示威 油罐車駕駛開入被拖出痛毆 09:572020/06/01 國際 疫情過後又遇暴動 蘋果暫時關閉美國部分門市 13:512020/06/01 財經 美暴動衝突 林鶴明：應觀察是否有境外勢力介入 14:322020/06/01 政治 別以為撿到槍！美示威遭陸嘲諷 美國安顧問反嗆一句話 07:002020/06/02 國際 川普躲碉堡 PO文嗆示威群眾 04:102020/06/02 國際大事 我就讚！川普：我是林肯以來 對非裔貢獻最多的總統 15:022020/06/03 國際 美對陸下禁飛令 施壓中方復航 04:102020/06/04 全球財經 官方完整驗屍報告 非裔男染新冠 死於心肺驟停 10:162020/06/04 國際 國際熱門新聞 慣批他國人權如今淪各國箭靶 美外交官自曝尷尬下場 - 國際 金與正炸裂！連環飆罵脫北者人渣內容曝光 - 國際 紐約新冠病毒疫情 源自歐洲而非中國大陸 - 國際 川普選情慘了！4成美民眾非常不滿 民調狂輸拜登創紀錄 - 國際 直播》非裔遭白人警殺害 美國示威暴動最新現場 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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