美國非裔遭白警不當執法致死引起全國眾怒，示威遍布全美各大城市，至今已持續10天，雖然部分地區可保持和平示威，但全國仍傳出多起警民衝突。而總統川普日前在赴聖約翰教堂前，以動用催淚瓦斯與優勢警力替其開道，更讓原本的種族爭議示威「火上加油」。

美國非裔遭白警不當執法致死引起全國眾怒，示威遍布全美各大城市，至今抗議遊行仍未消退。

(中時電子報)