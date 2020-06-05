小編精選《工商時報》5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（5日）財經重點。

【1】蘋果新品將上市 法人點名受惠股

疫情趨緩，經濟復甦在望，第三季將推出新品的蘋果（Apple）近期開始蠢動，在大陸電商平台上對iPhone調降售價，銷售大受激勵，市場也開始聚焦其新品的預測，包括iPhone 12、iPad及Macbook等，並推估相關供應鏈近期小量生產、7月將正式量產，法人點名大立光（3008）、譜瑞-KY（4966）等將受惠。

【2】巨大賭對了 迎報復性訂單

巨大集團「賭」對了！當2月疫情爆發時，許多自行車品牌大廠紛紛砍單或分散風險、將訂單分給多家工廠製造，當時巨大集團無畏砍單危機，反而逆勢超前部署、大量採購關鍵零組件囤積備用；如今，隨著5月起歐美國家陸續解封，全球自行車買氣大爆發，巨大目前訂單滿手、產能滿載，反觀部分代工廠因缺料斷鏈，空有訂單卻出不了貨，巨大集團成了大贏家。

【3】陸挺香港獨立關稅區地位

中國近日通過「港版國安法」決定草案，美國擬取消香港特殊待遇做為制裁，引發外資撤離香港的隱憂及中美激烈交鋒。中國商務部4日強調，香港獨立關稅區的法律基礎源自WTO協定，大陸堅決支持香港維護獨立關稅區地位，且目前中國並未出現外資撤離、產業鏈與供應鏈外移的情況。

【4】雙劍合璧 台積、聯發科狂吸金

台股指標聯發科最新獲花旗環球證券支持，單周共五度獲得外資券商調升，最大權值股台積電總算跟上，搏得凱基投顧與摩根士丹利證券重申正向觀點，盛讚台積電產業地位穩固降低不確定性，半導體龍頭雙劍合璧，帶動國際資金全面回補。

【5】半導體領軍 台股續強

台股6月連四紅，外資連四買逾393億元，創下金鼠年開紅盤後最長連續買超紀錄，加權指數4日走揚0.65％，收在11,393點。權王台積電股價站上306元，距8兆元大關僅差臨門一腳，也帶動半導體指數大漲1.19％，精測、台半、德微、順德等全面噴漲5％以上。

(中時電子報)