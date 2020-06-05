週四華爾街對重啟經濟的樂觀情緒持續，航空旅行回溫帶動航空類股和波音大漲，美債殖利率走揚，金融股隨之攀升，但午盤過後科技股賣壓湧現，終場美股四大指數漲跌互見，漲跌幅介於-0.69%~+0.83%；亞馬遜-0.72%；蘋果-0.86%；波音+6.43%；美光+ 4.70%；台積電ADR -3.93%。

週三美股大漲，加上外資回補台股，週四台股開高震盪走高，最高來到的11425.42點，隨後在美股期貨翻黑影響下，收斂漲幅，終場以上漲73.07點的11393.23點作收續創本波反彈新高，漲幅0.65%，成交金額2023.54億元。

三大法人合計買超69.21億元，外資買超44.82億元、投信買超17.31億元、自營商買超7.06億元。

台股KD在5/26出現黃金交叉後，未出現死亡交叉前，指數有機會再創本波反彈新高。櫃買指數上漲0.68%，收在152.06點，再創本波反彈新高。支撐約149.8點附近，壓力為154.4點附近。

近期加權指數沿5日線上漲，且短天期均線(5日、10日、20日線)出現鴨嘴向上的波段上漲訊號，在KD未出現死亡交叉，5日未走平下彎前，短多續強。

(時報資訊)