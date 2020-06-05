詐騙集團幕後金主不但坐擁名車、住豪宅且出手闊綽，還是被人稱讚的「大善人」？台中檢方3年前破獲設在拉脫維亞的詐騙集團機房，抽絲剝繭後找出集團藏鏡人，令人難以置信的是，2人都是台中知名富商，且其中朱振岳還曾大手筆捐款給風災受災戶，沒想到私底下卻騙人無數。

綽號「大象」的朱振岳在台經營洋蔥紅酒，是中部地區知名人士，名下擁有2部勞斯萊斯，朱男員工曾代為駕駛他價值2000多萬的勞斯萊斯外出，卻在台中街頭追撞公車，據傳光是修理費用就高達上百萬元，朱男不但當下霸氣說不用賠，之後還將保險理賠金捐給莫蘭蒂颱風受災民眾，有「大善人」的稱號。

但這個「大善人」背地裡卻是詐騙集團幕後金主，檢方調查發現，朱男在2017年機房遭破獲、手下被押解返台後，還曾以探監為名，實則到看守所威脅手下，不能將他供出來，卻也使得他遭檢方鎖定、並認定為共犯。

綽號「13」的黃重嘉與朱男同為詐騙集團金主，黃專門以「假公安」方式行騙，不但在機房被查獲後立即以訂購豪宅的方式「洗錢」，還於2018年6月間潛逃至菲律賓，直到去年黃發現刑事局與菲國聯繫、欲逮捕他，又持假護照想逃往其他國家時落網。

(中時電子報)