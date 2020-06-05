高雄市長韓國瑜罷免案將在6月6日投票，總統蔡英文日前以黨主席身分主持民進黨中常會，通過「罷韓聲明」動員罷韓，呼籲高雄市民踴躍出來投票。對此，有網友認為，因是美國暴動讓民進黨怕了，所以最後決定針對罷韓表態。

蔡英文日前在民進黨中常會裁示，無異議通過，中常委立委沈發惠提案，呼籲6月6日高雄市民，不管同意或不同意，踴躍出席行使罷免投票公民權，共同決定高雄城市未來。對此，民進黨發言人廖泰祥表示，憲法保障人民選舉和罷免的權利，台灣作為一個民主國家，民主選舉是我們的驕傲，更是台灣人民身為國家主人的基本權利。

不過，針對罷韓，民進黨原先一直不希望政黨對立，為何如今大轉彎？網友coobe在批踢踢發文認為，本來對於罷韓，小英與DPP一開始都是低調的。但周三突然轉彎，他認為是受到美國暴動事件的影響，DPP怕就算罷韓沒過，票數也會很接近門檻，到時候可能會引發暴動，所以思來想去最後轉彎了，直接下達動員令。

網友留言。（摘自批踢踢網頁）

底下網友也紛紛表示，「這招突襲殺的讓韓陣營措手不及」、「搞不好是故意順韓的意升級成藍綠對立，這樣讓韓被罷掉後在黨內還有戲」、「我是覺得看到風向了趕快跳出來說自己跟高雄人站一起」、「應該是測風向會過案了」。

網友留言。（摘自批踢踢網頁）

(中時電子報)