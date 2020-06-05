知名建商茂德集團，2017年入主東森電視，震撼商界及媒體圈。但檢調卻發現，前茂德國際投資法務長林則奘、前東森國際副總經理謝長仲等人，在交易案重大訊息公布前，各搶購上千張、50張東森股票，台北地檢署昨指揮調查局搜索約談，將林、謝約談到案偵辦涉嫌違反《證券交易法》內線交易罪，檢方訊後因謝男認罪，當庭繳回1萬8000元犯罪所得，諭令50萬元交保，林則奘在5日清晨6時許以250萬交保。

檢調發現，東森國際出售東森電視股權給茂德的重大訊息公布前，包括茂德及東森電視的內部人，提早陸續進場買進東森國際股票，其中時任茂德國際投資法務長、現任東森電視監察人的林則奘，在2017年10月間揪集親友，在東森國際每股8元時，大舉買進1000多張股票，另在林則奘親友的LINE群組中，也有投資人獲悉內線跟著下單搶買。

此外，已在2016年卸任的前東森國際副總謝長仲，也在2017年11月初買進東森股票50張，並在11月2日重大訊息公布後，陸續出脫持股，最後股票全數賣出，獲利1萬8000餘元。

(中時 )