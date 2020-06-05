李承翰的父親昨胃出血宣告不治，抑籲而終。李母泣嘆，1年內奪走兒子與丈夫2條人命。（中時資料照）

嘉義鐵路警員李承翰為保護乘客，遭鄭姓凶嫌刺死，1審法官判無罪，李父不服上訴2審，卻因悲憤難平，昨（4）日身體不適送醫後吐血，急救後宣告不治，等不到2審判決，抑鬱而終，享年70歲。李母在丈夫的靈堂前感嘆：「害死2條命，有什麼辦法」。

芳草里里長劉丙伍說，李父個性沈默寡言，平時身體不適也不太說出來，去年兒子被刺死，更是鬱鬱寡歡，更少言語，1審判凶嫌無罪是2度傷害，李父茶飯不思，身形削瘦。

李父昨日上午9時因胃出血到醫院就醫，且血壓不斷下降，照胃鏡發現裡面全是血，急救後每況愈下，隨後昏迷，因醫師說救回也會成植物人，經家人同意放棄急救，由妻女陪同下返回家中走完最後一程。

李父的靈堂建在家門，李母看著搭建中的靈堂感嘆「叫他去醫院他也不要，哀…」，看著丈夫與兒子在一年內相繼離去，李母說不出任何話來。

針對鐵路警一案，以審判長卓春慧為首的3位法官認為，鄭嫌患有思覺失調症，犯案當下是受「精神狀態」影響所致，已達《刑法》第19條第1項因精神障礙而不能辨識行為違法之程度，因此判無罪，但鄭男須以50萬元交保，並強制就醫5年。

事後，卓春慧透過嘉義地方法院庭長周俞宏轉達，「合議庭的心證形成過程，都清楚交代在判決書的理由中，請大家看判決書，不便再發表任何意見」。

每次李承翰的案子開庭，李父生前一定出庭聆聽，曾憂嘆司法「重重舉起，輕輕放下」，一審判決無罪當天，他與李母悲憤難忍，要人扶著步出法庭，李父悲鳴責斥判決「太離譜」。

(中時電子報)