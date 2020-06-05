嘉義鐵路警員李承翰遭鄭姓凶嫌刺死，一審時法官判決無罪，引起輿論譁然，檢方上訴後全案上訴進入二審。李父受到兒子犧牲打擊，一直鬱鬱寡歡，昨(4日)晚驚傳病逝消息。立法委員葉毓蘭在臉書上表示哀悼，並感嘆「司法之於小民大矣哉」。

葉毓蘭今(5日)在臉書上發文表示，一個思覺失調，還在外面趴趴走的鄭姓男子，先是在去年7月當眾奪走了鐵路警察李承翰的生命。如今，他無罪判決的消息，給家屬帶來很大打擊，又奪走李承翰父親的生命。對此她十分感慨，「司法之於小民大矣哉」，並指出，高高在上的司法如能帶來公平正義，則人民會覺得世界充滿光明希望，但反之則是哀莫大於心死。葉毓蘭在文末表示對李父表達敬悼之意，並預告今日將南下探訪李媽媽，提供協助。

網友們也留言回應希望李媽媽能堅強，並批評司法已死，「無法想像李警雙親是如何度過這段喪子之痛。而今後李媽媽該如何面對往後的生活？想起就讓人難過、心痛。」、「司法已死，老人家一路好走」、「司法已死，只希望李媽媽能堅強，健康平安」、「司法死了，台灣到底要變成怎樣這個執政黨才會開心？活到這把年紀，真的對於越來越荒誕的台灣真的無言啦！」

(中時電子報)