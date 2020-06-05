中衛口罩第二波網購，PChome 24h購物今開賣。（圖／擷取自PChome 24h購物）

口罩禁令解除後，各大通路也開始販售口罩，第二波中衛口罩網購今開跑，此外，四大超商、各大藥妝和賣場也有賣醫療級口罩，各家販售時間、購買限制、款式及價格，《中時電子報》為您整理如下。

【電商平台】

●PChome 24h購物

今（5日）午開賣第二波「中衛口罩」，確切時間將在臉書和APP另行公告，此次的平面口罩，有軍綠、薰衣紫、深丹寧三色供選擇，每人限購2盒。

●蝦皮24h

今（5日）下午5時開賣「中衛口罩」，提供櫻桃紅、深丹寧、薰衣紫3種顏色供挑選，每盒50片，售價300元，每人限購1盒。

●博客來

6月9日上午11點開賣「中衛口罩」，預計有軍綠、薰衣紫、深丹寧3種顏色的平面口罩，每盒50片裝售價300元，每個會員每個顏色限購1盒。

●松果購物

6月3日開始販售「台灣製淨新口罩」，以藍色盒裝50入為主，且可配合全站打86折的活動，最低一盒385元，平均一片7.7元，不限制購買數量。

●生活市集

生活市集推出MIT麥迪康外科醫療口罩一盒50片745元，若是一次購買40盒2000片僅要價17895元，平均一片9元，再輸入折扣碼後，單片平均也才7.3元，付款後，最晚7/04前出貨。

【賣場】

●Costco好市多

5月22日開放線上購買「超快適系列一般醫用口罩」50片售價599元，一片11.98元，1卡限購1份，目前缺貨；中衛醫療彩色口罩50片，一盒265元，平均一片5.3元，顏色隨機出貨，6月3日到6月9日，會員每卡限購1組。

●全聯

6月3日上午9時開賣「藍歐兒醫用口罩-水藍（30枚/盒）+必麗淨75%酒精清潔液500ml」防疫雙寶優惠組（口罩不單獨販售），組合價為199元，等於口罩平均1片4元，挑戰市場最低價，每人限購1組。

●愛買

6月11日早上8時開賣台灣製「順易利口罩」，限新竹以北門市，每盒50片售價299元，每片5.98元，每人限購一盒。

●家樂福

6月1日起開賣「優妮嬌盟超快適一般醫療口罩」，S號7入69元，1片10元；M號5入裝，售價79元，1片16元，每人限購1包。

【四大超商】

●統一超商7-11

6月1日起可預購，6月6日陸續出貨。每盒50片優惠價250元，平均1片5元。會員使用icash2.0等支付工具結帳，享95折優惠，等於一片4.74元，每人限購1盒。

●全家

6月2日起可至全台全家購買口罩，1盒50片優惠價299元，若有全家會員則每盒249元，平均1片4.98元，也無限制購買數量。

●OKmart

6月1日預購，6月5日取貨，每包5片裝，共25元，無購買數量限制。

●萊爾富

6月2日開賣MIT口罩，每盒50片，售價299元，平均每片5.98元，無購買數量限制。

【各大藥妝】

●寶雅

6月4日有100萬片醫療級口罩陸續到門市販售，每盒50入售299元，無購買數量限制，最快下一波會在下周補貨。

●屈臣氏

6月3日起開賣MIT盒裝及袋裝醫療級口罩，盒裝50入成人口罩售價269元，一袋5入裝的成人平面、成人3D版與兒童口罩，每片最低5.38元，每人限購1包或1盒。

●康是美

6月3日起開放預購，每盒50入售價299元，每人限購兩盒，6月下旬可到店取貨；今（5日）起會有中衛盒裝醫療口罩陸續到店，每盒售價299元，每人限購一盒。

●小三美日

最低價的成人醫療口罩50入249元，平均一片4.98元，散裝5入則是29元，兒童、幼幼口罩也有。

(中時電子報)