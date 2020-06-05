台灣證券交易所上市審議委員會審議通過艾姆勒(2241)申請股票上市案，該公司申請上市資本額7.48億元，輔導上市承銷商為元大證券，主要業務：油電混合車及電動車之逆變器散熱模組及其零組件，市場結構：內銷占比1％、外銷99％。

該公司2017年至2019年稅前盈餘為-0.32億元、0.55億元及0.92億元，每股盈餘為-0.37元、0.64元及1.01元。今年第1季為0.23億元，每股盈餘為0.25元。

(時報資訊)