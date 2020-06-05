美國就業數據不如預期，以及在關鍵性的非農就業報告公布前，投資人先將近來美股大漲的獲利落袋，尾盤在一波科技股賣壓湧現下，周四標普500指數與那斯達克指數收跌，連漲4天的升勢畫下句點。受波音與英特爾上漲支撐，道瓊指數微漲作收。

美國上周初領失業救濟金人數將近188萬人，為3月中以來首度少於200萬人，但仍高於市場預期，且持續請領失業救濟金人數意外增加，顯示就業復甦緩慢。美國勞工部將於周五公布非農就業報告，市場普遍預期美國失業率將飆升至歷史新高19.7%。

周四收盤，道瓊工業指數漲11.93點或0.05%，為26,281.82點。標普500指數跌10.52點或0.34%，為3,112.35點。那斯達克指數跌67.10點或0.69%，為9,615.81點。

類股輪動行情持續推升周期型股票，標普500指數11大類股中，僅金融股、工業股與材料股收高。

美國航空集團（American Airlines Group）飆漲41.2%，該公司宣布7月定期航班將恢復至去年運量的55%。此前受疫情重創的商業航空類股應聲大漲，ARCA航空指數飆升10.1%。

eBay稱客戶訂單激增，並上修本季財測，股價大漲6.3%。嘉信理財收購TD Ameritrade控股的交易通過美國司法部的反壟斷審查，股價分別上漲5.5%與9%。

主要科技股走跌為大盤帶來壓力，臉書、網飛分別收跌1.68%與1.81%，亞馬遜跌0.72%，Alphabet跌1.68%，蘋果跌0.86%。那斯達克100指數一度觸及盤中歷史新高，但終場收跌0.8%。

(時報資訊)