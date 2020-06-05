中磊(5388)5月營收雙增，展望2020年，各產品線穩定發展，隨著出貨地區更為多角化，讓中磊整體出貨地區更有效分散，降低單一地區風險，惟法人表示，惟受疫情影響，2020年獲利展望趨於保守。

中磊5月營收30.5億元，相較去年同期年成長逾52%，亦較4月營收成長近兩成，受惠於訂單遞延效應，單月營收亦創歷年同期新高紀錄；累計1月至5月營收為124.2億元，相較於去年年增率達17%。

展望中磊2020年，各產品線穩定發展，FMP部分，在影音資料傳輸需求持續增長，電信商提升頻寬趨勢持續，Cable規格提升與光纖產品在歐美等地區更為普及，且新增更多地區如東歐、南歐、東南亞等新客戶；Gateway部分，新興市場積極提升固網等基建，中磊前兩年因轉型直攻以及降低大陸市場出貨而趨緩，2020年在直攻成效展現以及新 興市場出貨提升，該產品展望正向，可望擺脫先前連兩年衰退情形；IOT產品部分，除NB-IOT產品因基期低，受惠電信商積極發展，出貨數量有望持續備增，中磊目前已成功開拓大陸及韓國客戶，有望穩定成長外，北美安控已從選配提升至標配，滲透率將持續提升，其餘入智慧電錶、智慧城市與Sensor等，商機皆持續提升，整體IOT產線展望正向，至於企業部分，WiFi-6升級趨勢持續，惟短期在企業為降低群聚感染，讓員工改為ＯＫ居家上班恐壓抑部分動能，但此部分有望轉往FMP產品線。

法人分析指出，中磊隨著出貨地區更為多角化，在過往出貨比重較低的新興市場也持續提升，讓中磊整體出貨地區更有效分散，降低單一地區風險，對於大陸地區依賴程度持續下降，且直接出貨比重提升有望持續優化產品組合，長線展望正向，惟受疫情影響，2020年獲利展望趨於保守。

(時報資訊)