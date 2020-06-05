根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基5日爆料，NBA董事會正式投票通過22隊復賽計畫，8月1日重新在奧蘭多開打，但在30隊當中，唯獨拓荒者投下反對票，原因是拓荒者傾向進行20隊復賽計畫，可惜最後仍須接受少數服從多數！

22支參加本季重新開打的球隊，分別是東區的公鹿、暴龍、塞爾提克、熱火、溜馬、七六人、籃網、魔術及巫師等9隊，以及西區的湖人、快艇、金塊、爵士、雷霆、火箭、獨行俠、灰熊、拓荒者、鵜鶘、國王、馬刺與太陽等13隊。

儘管沒被列在22隊當中的8隊代表，也都投下贊成票，可是拓荒者投下反對票的主因，除了贊成20隊復賽，更因他們相信可有更具競爭力的方案，加上聽取自家球員意見所做的決定，但無論如何他們的這張反對票，並未改變任何事。

身為NBA球員工會代表之一的拓荒者後衛麥科倫，相信支持自家球團決定，「我們能為一支真正傾聽球員心聲，且擁有骨氣的老闆打球，我們表達我們認為最佳復賽方案，然後他們遵循我們的意見，我在此稱讚我們管理階層與老闆。」

(中時 )