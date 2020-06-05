日本官方5日（周五）公布，4月家庭支出呈現歷來最大年減幅度，歸因於防疫實施的封鎖令讓消費者避免外出、企業暫時關閉，導致民間消費急凍。

4月家庭支出較去年同期重摔11.1％，儘管減幅低於市場預期的15.4％，但仍創2001年開始該項數據以來最嚴重的萎縮。3月家庭支出年減6.0％。

許多分析師預期，雖然日本全國已解除先前的緊急狀態，但在歷經疫情重創後，經濟復甦過程將緩慢且脆弱。

(工商 )