日本4月家庭支出急縮 年減幅度創歷來最大 09:052020/06/05 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本官方5日（周五）公布，4月家庭支出呈現歷來最大年減幅度，歸因於防疫實施的封鎖令讓消費者避免外出、企業暫時關閉，導致民間消費急凍。 4月家庭支出較去年同期重摔11.1％，儘管減幅低於市場預期的15.4％，但仍創2001年開始該項數據以來最嚴重的萎縮。3月家庭支出年減6.0％。 許多分析師預期，雖然日本全國已解除先前的緊急狀態，但在歷經疫情重創後，經濟復甦過程將緩慢且脆弱。 (工商 ) #全國 #家庭支出 #減幅度 #歷來 #急縮 也許您會感興趣 財經熱門新聞 驚！10億美元巨量拋售突湧現 現貨黃金狂洩23美元 - 財經 狂燒錢！陸半導體遭美狙殺 業界曝最大敗因 - 即時 跟大陸握手言和？傳美國也讓步 准許陸客機飛美 - 即時 華為活路確定斷了？ 陸晶圓代工龍頭揭真相 - 即時 不爽北京！川普引爆民航戰 美媒驚洩內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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