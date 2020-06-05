嘉義鐵路警員李承翰遭鄭姓凶嫌刺死，一審法官判鄭嫌無罪，全案目前上訴二審中，李承翰的父親對兒子白白犧生，悲憤難平，抑鬱寡歡，4日晚間傳出李父病逝。網友得知消息後，感嘆「殺警無罪，受害家屬含恨死亡」，這就是DPP的司法改革？更有網友悲嘆，「小英政績+1」！

李承翰遭刺死案，一審法官判兇嫌無罪，而二審目前上訴中。李父在當時一審結果出爐時不滿表示，一個兒子被殺死，犯人竟然無罪，「兒子比什麼都不如」，沒想到二審尚未開始，就撒手人寰，再也看不見往後判決。

李承瀚父親去世消息，讓批踢踢網友再也忍不住留言表示，「蔡英文政績+1：殺警無罪，受害家屬含恨死亡」、「DPP的司法改革勒」、「司法改革一直都是個笑話」、「司法改革真的是在欺騙，都幾年了」、「台灣司法真棒，毀掉一個家庭完全沒事」、「小英政績+1，司法改革有目共睹」、「講個笑話，台灣司法，哈哈哈哈」、「法的問題啦，4年了司法改革不知在改啥」。

網友留言。（摘自批踢踢網頁）

更有網友表示，「我想這家人還承受了覺青法律人的『你是法盲』攻擊」、「犀利檢座:法盲-1」、「繼續嘴司法民眾不懂吧！當司法不再被信任！反撲力大家都別想躲！以後要死也要拖人下水！法匠繼續釣書包吧」、「講白點，就是這家庭沒背景，法官才有那個種判」、「唉，可憐的家庭」。

網友留言。（摘自批踢踢網頁）

(中時電子報)