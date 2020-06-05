新任裕國冷凍冷藏董事長楊育偉，4日正式走馬上任後，首度提出四大經營方向及聲明，包括倉儲部分，計畫在桃園中壢租地或買地，擴充凍庫廠房，加強現有冷凍庫滿倉率及提升貨物周轉率等，並預定5日召開董事會，審議109年第一季財報，力求盡速恢復正常交易。

82年次的楊育偉說，裕國四大經營方向，包括一、計畫在桃園中壢租地或買地，擴充凍庫廠房。二、物流部分，因疫情影響，冷凍食品未來通路成長趨勢明顯，物流配送成長可期，裕鵬物流將適時擴充車隊，以增加公司營運及利潤。三、肉品加工部分，裕國將持續與王品集團合作，目前肉品加工已近滿載，將覓地增建南投二廠，以擴充產能及增加利潤。

至於四、營建部分，裕國尚餘三筆土地，其中，公司在沙鹿黃昏市場旁，已推出總銷9億元的豐盛住宅大樓建案，總戶數135戶，目前已銷售54戶，未來將依市場需求，適時再推案。

此外，楊育偉說，裕國接管前，因未依法公告今年第一季財報而遭暫停交易一案，董事會預定5日召開，並審議首季財報，力求盡速恢復正常交易。

至於裕國4月27日因拒收股東的德霖投資公司及德建投資公司提名獨立董事候選人名單，經該二家公司聲請假處分，台中地院已裁定裕國應將提名名單，列入今年度股東常會獨立董事候選人名單，且不得剔除。楊育偉指出，裕國將本於法院裁定意旨，盡速依法更正股東會通知書。

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