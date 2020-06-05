疫情趨緩台灣大解封，在邊境仍未解禁的情勢下，以外國合約客為大宗的五星級觀光飯店，只能把營運策略轉向到國旅市場，高雄漢來大飯店為爭取暑假國人入住，破天荒首度推出「暑假超值住宿券」，每張2,999元含2客早餐，促銷買三送一，加購2客早餐600元之後(贈送券不含早餐)，平均每張只要2399元，服務費另計。

台灣本土將近50天零病例，國人已經憋不住紛紛準備暑假出遊計畫，漢來大飯店針對暑假市場超前部署，祭出「高雄透透氣˙暑假超值住宿券」專案，以前所未有的價格--每張2,999元+10%服務費，五月底於Facebook粉絲頁直播開賣，不到一小時即湧入300多人觀看，成功售出近百張住宿券。

即日起至9月15日止，使用漢來「暑假超值住宿券」，即可入住10坪大的市景雙人房，含2客海港自助早餐、免費使用露天泳池和健身房，並贈高鐵左營站往返飯店的定時定點接駁服務。單張住宿券加1,000元可換三人房、加2,000元換四人房，均含早餐。而想坐擁高雄壯闊港景的顧客，每房加價500元；假日入住客房加價NT$500、家庭房加700元，以上價格均需加10%服務費。

(工商 )