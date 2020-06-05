台北亞都麗緻大飯店住房、餐飲振興三倍券享倍數放大再放大，指定客房專案入住可享1,000元振興券扺2,000元，以及全館餐廳自由選，3,000元振興券可抵用4,500元，增值150%的面額價值，消費越多省越多。

台北亞都麗緻大飯店表示，相較於一般民生消費，飯店旅宿、餐飲支出費用平均單價較高，因此許多飯店或餐飲業者紛紛以振興三倍券的『總金額3,000元』作為基準，希望一次爭取消費者所有的額度。台北亞都麗緻大飯店則針對各種面額提供『放大再放大』的優惠，讓持有紙本振興三倍券或綁定信用卡前來消費的貴賓，住房享2倍、餐飲消費增值150%的票面價值。

選擇台北亞都麗緻大飯店「吃喝玩樂行在台北」3,999住房專案，在原專案內容，持雙北消費憑證享折抵1,200元的優惠之外，亦可選擇同專案以振興三倍券體驗入住，無論所持紙本振興三倍券面額大小，或綁定信用卡刷卡支付，皆享任何面額之2倍折抵，持200元面額券，即享折抵400元房價，持500元面額券，享有1,000元房價折抵，持1,000元面額券，享有2,000元房價折抵，亦即每張券之票面額度皆增值2倍。

憑券至亞都麗緻館內米其林一星「天香樓」、「巴黎廳1930 x 高山英紀」或「La Brasserie 巴賽麗廳」用餐，全天任何時段皆適用，一次使用3,000元面額券可抵用4,500元消費，享150%的面額增值，或者持2,000元折抵2,700元，1,000元抵用1,300元消費，輕鬆享用五星級美饌，讓消費者享受實質有感的優惠回饋。

(工商 )