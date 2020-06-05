「振興三倍券」7月15日上路，和億生活集團今（5)日將宣布祭出「最殺優惠方案」，旗下米其林一星品牌「添好運」及「了凡油雞飯麵」讓振興券價值翻倍，疊加優惠。自7月15日自8月31日止，持紙本振興券者，享用多少送多少，消費200送200元現金券，500送500元現金券，依此類推，強調優惠無上限。

同時，為擴大振興效益，和億生活表示，一般消費刷卡滿千則送200元現金券，活動期間內再加入「添好運」或「了凡」線上OCARD會員，再送線上現金券100元，目標就是要讓消費者賺很大，振興超有感。和億生活集團並表示，上述現金券面額100元，回兌至2020年11月30日。

因應振興券面額為200及500元不找零，和億生活集團旗下兩大亞洲米其林品牌也分別推出 「振興三倍券」一張搞定的振興優惠套餐。其中，「添好運」的「振興五百優惠套餐」，內容包括有標榜每17秒賣出一顆的酥皮焗叉燒包(3顆/份)、XO醬臘味炒飯、香煎蘿蔔糕、季節時蔬、波霸港式奶茶，原價528元，使用「振興三倍券」優惠價500元。「了凡」的「振興兩百優惠套餐」，內容有招牌油雞叉燒雙拼加煎茶，原價216元；使用「振興三倍券」優惠價200元。和億生活集團強調，一連串優惠幫消費者把振興券「放大」。

為了掌握振興券三倍旋風，不只旗下米其林品牌推出振興券加倍方案，和億生活集團位於台北車站的自營商場「HOYII北車站」，也聯合館內11個美食精品櫃位，推出「加碼送一疊」，使用 「振興三倍券」來商場消費，就送價值$3300現金券，可享11櫃位優惠，吃喝玩樂一站購足。

和億生活集團指出，下半年在「振興三倍券」刺激經濟消費帶動下，可望出現餐飲新高峰，預估將帶動業績成長兩成。

(工商 )