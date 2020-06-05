鐵路警察李承翰的父親，因長期鬱鬱寡歡，加上長期胃疾，昨天傍晚還來不及等到兒子上訴判決，就因大量胃出血不幸過世。台中市政府警察局於昨日(4)凌晨，在TCPB局長室臉書粉絲頁發文表示：「這是令人心痛的消息，鐵路警同仁李承翰的父親在今日過世了。等不到上訴的消息，李爸爸便去跟承翰會面了! 悲憤是鑽入心頭的毒藥，一直腐蝕著最後希望，讓人逐漸凋零。安息吧！李爸爸，」

台中市警局貼文表示，這是令人心痛的消息，鐵路警同仁李承翰的父親在今日過世了。等不到上訴的消息，李爸爸便去跟承翰會面了。

TCPB局長室形容，悲憤是鑽入心頭的毒藥，一直腐蝕著最後希望，讓人逐漸凋零。安息吧！李爸爸，我們始終相信有一天，正義會還承翰一個公道。一個勇敢的警察，值得大家讚揚傳頌的故事，更應該值得一個公允的結局！

然而，按照現階段法院針對持有身心智能失調者的判定，以及精身科醫學診察的結果，仍令臺灣所有在職警察與民眾擔憂不已，是否能夠再信任法律與精神醫學。

李承翰的父親於昨日(4)抑鬱吐血身亡。李父為替自己兒子伸冤不平走上長期官司爭戰，據了解，李父因為打兒子官司戰，長期忽略自身原本的嚴重胃病，導至胃病治療拖延過久，另外兒子的官司審判也使得李父精神大為受損，導致心理影響身理使得胃病催化進而告別人世。

(中時電子報)