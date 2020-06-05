美國受新冠肺炎疫情衝擊 災情慘重

在新冠肺炎疫情肆虐下，對許多人來說，不僅生命受威脅，日子不好過，荷包也瘦了不少。然而，美國億萬富豪不但沒受影響，反而財富大增。

據CNN新聞網4日報導，美國智庫政策研究所（Institute for Policy Studies）周四公佈的報告指出，自從3月18日以來，美國億萬富豪的財富增加了5,650億美元（近17兆）。

報告說，如今這些億萬富豪的財富總額達3.5兆美元（近105兆台幣），比疫情大流行開始左右的低點增加了19%。其中單是亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）的身價，就比3月18日多了362億美元（近1.1兆台幣）。

從3月18日起，有近4300萬美國人首度申請失業救濟。在疫情衝擊下，收入較低的勞工，尤其是旅遊和服務業，災情尤其慘重。由於疫情影響，美國貧富的差距更加懸殊，也助長了全美國各地的動盪不安。專家說，由於這場危機，貧富不均的狀況很可能變本加厲。

(中時電子報)