美陸日前把戰火延伸到天空戰場，美國政府3日宣布，16日起將禁止大陸民航飛往美國。隔日，北京政府率先遞出橄欖枝，表示所有外國航空都能恢復民航；現在，據路透最新報導，川普政府也有意釋出善意，可能同意部分大陸民航飛往美國。
路透社報導，為了追求美陸航空公司間的公平競爭與對等關係，美國政府3日宣布新命令，從16日起禁止大陸民航飛往美國，不過隔日大陸率先釋出善意，表示所有外國航空都能恢復民航，這意旨美國航空從6/8日開始，也能一周一次飛往大陸城市。
報導中提到，儘管班次仍遠低於美陸航空協議水平，但據美國航空公司引述政府官員的話提到，運輸部仍願意接下大陸的橄欖枝，修改上述命令，可能允許大陸民航班機繼續飛往美國。
然而報導中也寫到，美國官員與航空業主管其實仍對大陸改後的政策感到擔憂，因為它們不確定航空公司是否會同意每周只飛一次的規定，畢竟這些公司多已申請每天2至3次的航班批准。
其中，達美航空及美國聯合航空都曾要求在本月恢復飛往大陸的航班，兩家企業也表示，目前正在審視大陸民航局的命令。
(中時電子報)
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