疫情攪局，外貿協會與台灣機械工業公會決定將台北國際塑橡膠工業展及台北國際製鞋機械展原定9月登場延後至明年3、4月或9月舉辦之際，台灣區工具機暨零組件公會今(5)日下午將召開理監事會，決議兩年一度台灣國際工具機展是否如期於11月10日～14日在台中舉行。

新冠肺炎疫情襲擊全球，台灣各工具機廠新接訂單及出口大受影響。上銀科技、全球傳動及直得三家傳動系統元件廠，農曆年後陸續接獲大陸醫療或5G相關產業短急單，上半年訂單滿載，呈現工具機零件業景氣，比工具機廠提前復甦的現象。

台灣疫情趨於和緩，台灣區工具機暨零組件公會上週針對報名參展的7百多家廠商，全面進行問卷調查，大廠普遍認為，美國芝加哥工具機展今年9月登場，但美國疫情尚未獲得控制，許多買主也不敢前往，幾乎對美國芝加哥工具機展不抱任何期待，原定今年12月在日本東京有明展覽館舉行國際工具機展，配合2020年奧運延期而取消，台灣國際工具機展11月10日若能如期舉行，勢必可創造話題，屆時邊境解封，可吸引國外買主來台採購最新設備，有機會創造上億美元訂單。

許多參展業者擔心，新冠肺炎疫情萬一11月捲土重來，影響國外買主來台意願，所有參展投資都付諸流水，為此工具機公會決定將全案提到今(5)日下午召開理監事決議。

(工商 )