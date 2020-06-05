傳動系統元件大廠上銀科技陸續接獲醫療器材、5G相關產業、半導體、汽車及自動化設備等業者短訂單，5月合併營收回升至18.61億餘元，雖比去年同期衰退8.97％，卻較4月17.47億元，成長6.55％，是今年單月營收新高。

上銀今(5)日開盤前公布5月合併營收18.61億餘元，比去年同期衰退8.97％；前5月合併營收72.22億餘元，較去年同期減退20.20％。一如上銀董事長卓文恒在五月初法說會所預告，上銀5、6月訂單滿載，營運逐月回溫。

上銀大陸蘇州廠農曆年後雖因新冠肺炎疫情，配合當地政府防疫而延後開工，但開工後陸續接獲大陸口罩機及防護衣等醫療器材業者的短急單，大陸各產業三月陸續復工之後，大陸5G相關業者、半導體及自動化設備短急單開始湧現，上銀兩岸工廠開始恢復加班。

此外，歐美陸續封城之後，上銀還接獲北歐客戶生產測溫槍也用到上銀線性滑軌，血液檢查及呼吸器等防疫商品訂單也大幅增長，上銀義大利工廠雖位於倫巴底重災區，但因生產醫療器材相關零件，義大利政府同意五月初率先復工。

上銀5、6月5G相關產業、自動化設備、半導體及汽車訂單也有斬獲，目前醫療用微型線軌訂單能見度達3.5個月，滾珠螺桿及線性滑軌訂單2個月。上銀預估，歐美客戶陸續解封後，也陸續下單給上銀。

(工商 )