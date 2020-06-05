鐵路勇警李承翰遭刺死案，4月30日嘉義地方法院因鄭姓凶嫌罹患思覺失調症，一審判決無罪，結果出爐後36天，李承翰的70歲父親李增文，因大量胃出血，赴醫急救後宣告不治，飲恨而終。李父生前每次1審開庭總是到庭，滿心期盼司法還他們公道，但卻盼到心碎的結果，他生前曾經感嘆「如果能重來，不會再讓他去做警察了」。

殉職鐵路警察李承翰父親（左三）聽到凶嫌無罪，無法接受，昨不幸飲恨而終，生前曾感嘆：「如有下輩子不讓兒從警」。（中時資料照片）

李承翰2019年7月在台鐵上處理逃票事件，遭鄭姓男子持刀攻擊，為了其他乘客的性命安全，不顧自己遭捅傷，仍奮力與鄭嫌搏鬥，送醫搶救後宣告不治，整起事件震驚社會。面對獨子離世，原本應該要受到兒子照顧的老父，得為兒子的死亡奔波跑法院，1審聽到鄭嫌獲判無罪那一刻，李父步伐沈重走出法院，原本希望法官可以還給他們一個公道，竟等到凶手獲判無罪的結果。

判決當天，李承翰的父母一路上不發一語，轉身後才悲嘆「太離譜了」，回到家中情緒稍平復才表達殺兒判無罪的看法。李父第1句話說：「兒子因公殉職還判無罪，心情很難過，很無理」。還說，兒子遇害後，他每1次開庭都到場聆聽，也有看到殺死兒子的鄭嫌，「他都跟正常人一樣，完全都沒事，發作都是假的」。

李承翰是家中獨子，一心都以父母為重，最後卻讓白髮人送黑髮人。 李父生前曾悲慟說：「兒子非常孝順，為了要扶養2老，當初考上台師大沒去念，選擇念有穩定薪水的警專，如果有下輩子，希望承翰能做自己喜歡的工作，別再當警察了。」

(中時電子報)