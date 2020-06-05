隨著NBA董事會投票通過22隊復賽計畫，比較具體的復賽時間表也跟著出爐，《The Athletic》權威記者查拉尼亞5日爆料，NBA董事會目前暫定的復賽時間或進度表，參加復賽的22隊，將於7月8日前往奧蘭多的廣闊世界體育綜合園區報到。

查拉尼亞爆出復賽進度表，分別是6月16日身處國外的球員返美、6月22日所有球員歸隊報到、6月23日新冠檢測、7月1日訓練營、7月8日前往奧蘭多、8月1日復賽、10月19日自由市場開啟，下季預定11月11日訓練營、12月2日開打。

至於《ESPN》權威記者沃納洛斯基也爆出復賽的詳細比賽安排計畫，包含將會進行為期16天的例行賽，每天打5到6場比賽，廣闊世界體育綜合園區內的3座球場都將使用，每座球場舉辦兩場比賽之間，至少要相隔4個小時才行。

沃神也預估每支球隊在復賽之後都將進行8場例行賽，碰上背靠背賽程，也就是連兩天出賽機會很高，然後在每輪季後賽結束後，聯盟將會更積極提前舉辦下一輪舉辦時間，最後在7戰4勝制的總冠軍賽，預計每隔兩天才會舉辦1場比賽。

(中時 )