明天舉行罷免高雄市長韓國瑜投票，民進黨副秘書長林鶴明今接受電台專訪表示，這次有一批罷免首投族，人生的第一張票是投罷免票，還放在臉書說去要行使這個權利，這是很感動的罷免教育。

至於被問到，一旦罷免成功，國民黨會被毀滅，的未來及版圖？林鶴明表示，「你們應該請江（江啟臣）主席上節目。」

被問到民進黨面對罷韓成功，未來政黨領域？林鶴明說，目前他們還沒去討論罷免後狀況，都在協助、花很多時間投票不要被影響，把投票訊息讓更多人知道。

至於民進黨角色不會被質疑介入？他說，其實520前民進黨就成立「觀察小組」，這是高雄的選舉，台灣人很驕傲的事，要用正面去看。

這次罷免首投族有一萬三千多票，民進黨副秘書長林鶴明今接受電台主持人周玉蔻專訪時，被問到明天罷韓，從民意觀察上，目前氛圍如何？

林鶴明說，高雄市民在用一個行動告訴大家，不是投完票就不管政治，「我們投票給你權力也會投票把你收回來」。高雄市民用行動告訴大家，這是人民權利，很多高雄市民談到這件事時，都有此光榮感。

他說，這次他聽到有兩件令人感動的事；有爸爸說，他兒子是投罷免票首投族，所以要去行使自己的權利，所以這次罷免，有一批是罷免首投族，人生的第一張票是投罷免票，還放在臉書說，去要行使權利，這是很感動的罷免教育。

他說，第二令人感動是，他在某名嘴節目廣告，有人提到要投罷免票覺得很辛苦，因為國民黨說不要去投票，去投變成亮票，因此被父母說不要投，想投罷免票卻因為蓋牌行動被阻止，但因不想破壞家人關係，所以會去投票所附近只是不投票，這也很感動。

被問到，民進黨全黨動員，一但失敗，不負責成敗？若韓國瑜過關民進黨是灰頭土臉？林說，這一場從頭到尾都是高雄市民選舉，要不要去投票，任何人、政黨都不能凌駕在高雄市民身上，高雄市民是否投票是民主權利，民進黨鼓勵去行使。

他表示，「年輕世代走在我們前面」，很多學生、大學幹部剛好都是高雄人，都發起要回去投票，這不是任何政黨可以凌駕。

(中時 )