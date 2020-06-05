端午節即將來臨，許多人紛紛吃應景粽子，由於一顆粽子熱量約400至600大卡，現代人講求健康飲食，只要稍微調整餡料食材，不僅能將熱量減量100至200大卡，健康吃粽又兼顧其他均衡營養。

豐原醫院營養科主任鄭秀英表示，國人愛用糯米包粽子，但糯米比較不好消化，可改用全榖米代替部分糯米，再放一些竹筍、杏鮑菇等蔬菜增加纖維含量，更可以瘦肉代替五花肉，減少油脂攝取。

如全榖米、豬腱肉、豆干丁、竹筍丁、杏鮑菇丁等食材入粽，一顆粽熱量約300大卡，不僅熱量比傳統粽少100至200大卡，如再搭配青菜、筍子肉片湯及一片西瓜，補足青菜、水果的缺乏，就能吃的營養均衡，另外不要餐餐吃粽子，以免消化不良。

鄭秀英建議，粽子如果要包蛋黃可以包半顆，減少膽固醇含量，尤其血脂肪過高患者更要注意。對於糖尿病患者，由於一個粽子相當於一碗飯，一餐至多只能吃一個，以免血糖飆高。

許多人在吃粽子時，習慣沾醬料，如蕃茄醬、甜辣醬、醬油膏等，這些調味醬料含鈉量高，對高血壓及心血管患者不利。

(中時 )