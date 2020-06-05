遠傳(4904)超前布局金融科技有成，今年3月推出全台第一個「串接銀行帳戶」的存錢計畫APP《遠傳friDay 57》，持續與遠東商銀Bankee社群銀行深化合作，今(5)日推出高額的回饋行動方案，即日起至6月底，透過遠傳門市新申辦/攜碼「親子寶貝298方案」，同時新申請Bankee數位存款帳戶，每月就享有高達15%的電信月租費回饋。

遠傳與遠東商銀推出業界首見的「電信方案x數位銀行」跨界回饋方案，即日起至遠傳門市申辦/攜碼「親子寶貝298方案」，日付不到10元即可享受平日2GB，週末全速吃到飽的優質網路體驗，透過《遠傳friDay 57》APP新申請遠銀Bankee數位存款帳戶，還可享有首年月租費15%現金回饋，回饋金還直接匯款到Bankee帳戶。

遠傳有鑑於年輕族群高度關切的存錢議題，《遠傳friDay 57》也與遠銀Bankee提出解方。遠傳用戶只要在年底前透過《遠傳friDay 57》APP成功新申請Bankee數位存款帳戶，次月起即享存款額度最高5萬元的2.6%優惠利率，非遠傳用戶，只要邀請兩位朋友加入Bankee，也能同享2.6%的優惠利率。

遠傳表示，《遠傳friDay 57》是台灣電信業首款數位金融服務APP，包辦「會存錢、快繳費、學理財、賺紅利」的四大產品優勢，是年輕人理財的神隊友。在「會存錢」功能中，消費者可透過《遠傳friDay 57》線上申辦並連結數位存款帳戶(遠銀Bankee、台新Richart)，還可建立多個存錢計畫，透過檢視儲蓄進度，逐步達成存錢目標。

另外，針對現代人常因忙碌而忘記繳款的痛點，「快繳費」功能可綁定付款銀行帳號、遠傳電信帳單、信用卡帳單，於APP內直接繳納電信費、水電費帳單，方便又省時，「學理財」功能則透過客製化理財題目與AI分析，幫助用戶釐清理財性格，建立適性的理財觀念。

(時報資訊)