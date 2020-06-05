《基金》永豐金櫃買富櫃200報酬指數 准發ETN 09:262020/06/05 時報資訊 林資傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 永豐金證券。（取自官網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 金管會證期局表示，核准永豐金證券申報發行「永豐金櫃買富櫃200報酬指數指數投資證券」，追蹤連結指數為「櫃買富櫃200報酬指數」，共發行6000萬單位、每單位發行價格5元，發行總額3億元。 證期局指出，「永豐金櫃買富櫃200報酬指數指數投資證券」發行後將於櫃買中心掛牌，投資人在買賣該指數投資證券（ETN）前應詳閱公開說明書，以充分了解該指數投資證券特性、投資人應負擔成本費用、相關投資風險等各項資訊。 (時報資訊) #永豐金證券 #櫃買富櫃200 #報酬指數 #指數投資證券 #ETN #發行 #金管會 #證期局 #櫃買中心 也許您會感興趣 財經熱門新聞 驚！10億美元巨量拋售突湧現 現貨黃金狂洩23美元 - 財經 狂燒錢！陸半導體遭美狙殺 業界曝最大敗因 - 即時 跟大陸握手言和？傳美國也讓步 准許陸客機飛美 - 即時 華為活路確定斷了？ 陸晶圓代工龍頭揭真相 - 即時 不爽北京！川普引爆民航戰 美媒驚洩內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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