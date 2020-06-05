新冠肺炎疫情爆發使美陸雙方氣氛緊張，市場高度關注雙方第一階段的貿易協議是否會生變。不過，美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）周四表示，即使在疫情流行期間，大陸履約也表現良好。

外媒報導，美國貿易代表萊特海澤Robert Lighthizer周四在紐約經濟俱樂部的演說中指出，在新冠肺炎大流行期間，大陸仍努力履行第一階段協議的約定，「從很多方面來說，陸方是在3月1日才能夠採取一些措施，但考慮新冠肺炎疫情背景，我認為他們已經做得很好。」

他也補充，美國政府已經看到大陸進行「大量採購」，對於大陸採購內容感到滿意。

美陸雙方在今年初簽署了第一階段的貿易協議，大陸同意在2年內增加2000億美元的採購額。但隨著新冠肺炎疫情升溫，美國政府對大陸越來越不滿，川普甚至揚言要對大陸徵收新關稅，市場擔心貿易戰恐捲土重來。

(中時電子報)