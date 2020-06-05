美國非裔男子佛洛伊德上月不幸遭白人警員不當執法，在未有反抗意圖下，被警員以膝壓頸致死，引起全國眾怒，示威遍布全國各大城市。在全國抗議聲浪尚未平息之際，佛洛伊德的追悼會也於4日在案發地明尼阿波利斯市舉行，其他城市也同步舉行。不過當紐約市長白思豪在紐約卡德曼廣場一上台致詞時，就遭台下人噓爆「下台」、「滾回去」。

佛洛伊德的追悼會於4日在案發地明尼阿波利斯市舉行。

據美國有線電視新聞網報導，在明尼阿波利斯市的追思會上，佛洛依德（George Floyd）的家屬與其他參加的人士一開始先替佛洛伊德默哀8分46秒，這一對時間也正是他遭白警察沙文（Derek Chauvin）以膝壓頸而窒息致死的時間，當時佛洛伊德苦苦哀求「我不能呼吸」，也成為現今示威的主要標語之一。

佛洛伊德的弟弟泰倫斯（Terrence Floyd）發言前情緒激動，數度仰望天際，沉默一分多鐘才開口說「我想感謝上帝」，雖然自己很憤怒但仍想感謝上帝，「這不是他（佛洛伊德）的錯，這是他在世的目的與意志，我花了好幾天才認清這點，但我想感謝上帝，因為我哥哥雖已逝世，佛洛伊德之名將永流傳」。另位他也對警民對峙與暴力打劫事件表達強烈否定，「我以示威為傲，但我不以破壞為傲。我哥哥與這（破壞）一點關係都沒有」。

不過當紐約市長白思豪（Bill de Blasio）與非裔妻子麥克蕾（Chirlane McCray）一同登台發言時，由於先前紐約警方曾以警車加速衝撞擋住去路的示威者，讓他一登台就遭台下噓聲連連。雖然白思豪承諾「城市不會只開空頭支票，一定會有變革」，「紐約市黑人的命也是命，美國必須重視黑人生命」時，部分民眾以笑聲回應。

(中時電子報)