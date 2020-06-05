國防部昨日起展開在屏東九鵬基地進行109年飛彈射擊操演，多個來自本島、外離島飛彈部隊官兵，進行拖式2A飛彈、雷霆2000多管火箭砲車、雙聯裝刺針飛彈及復仇者飛彈車等精準武器實彈射擊，讓昨天藍天無雲的的九鵬天空，布滿尾焰畫出的線條相當壯觀，國防部長嚴德發也全程坐鎮視察。

根據《青年日報》報導，此次飛彈射擊操演涵蓋「天馬」、「雷霆」及「神弓」三項操演，來自陸軍及海軍陸戰隊的砲兵、反裝甲、防空部隊官兵，採全裝、實彈及實距離方式，以設置於海上靶船及空中靶彈作為模擬敵軍，實施射擊任務。

雷霆2000多管火箭是陸軍最強武器，目前有三型彈藥進行裝填。(青年日報提供)

雙聯裝刺針飛彈首次在國人面前公開，是野戰低空防空武器的重要角色。(青年日報提供)

「天馬操演」是由陸軍及海軍陸戰隊反裝甲部隊，由陸軍M1045拖式悍馬車、陸戰隊CM25拖式甲車上，射擊拖式2A飛彈。

「雷霆操演」方面，則由本島、外離島的多管火箭部隊，實施MK15、MK30及MK45等各型火箭彈射擊，火箭彈發射瞬間震撼訓場，整個九鵬基地天空滿是火箭發射出的線條極度壯觀。

最引人矚目的，在於首度公開露面的雙連裝刺針飛彈，「神弓操演」是驗證國軍野戰防空能力，操演部隊以「雙聯裝飛彈發射系統」、「復仇者飛彈車系統」，實彈射擊刺針飛彈，面對操演場地兩側發射之靶彈，官兵必須掌握10秒左右的時間，順序追瞄目標，扣下發射鈕成功擊落靶彈。

(中時電子報)