百萬人氣YouTuber蔡阿嘎，與老婆二伯婚後生下兒子「蔡桃貴」，「蔡波能」，一家四口幸福模樣令外界稱羨，不過身為新好男人的他，昨晚卻在IG上傳與多名正妹鹹濕對話截圖，對方還直接挑明「乳房很大」，立刻掀起網友議論。

在 Instagram 查看這則貼文 這兩天突然多了好多忠實觀眾來留言.....只好陪聊一下！ 蔡阿嘎（@yga0721）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 4 日 上午 7:02 張貼

蔡阿嘎IG上傳對話截圖，並寫道：「這兩天突然多了好多忠實觀眾來留言.....只好陪聊一下」，只見3名辣妹不僅穿著火辣，留言更是鹹濕露骨，紛紛表示：「我的身體和乳房很大，您想先握住哪一部分」、「我需要一個可以在床上躺1小時的男人」、「看我的個人資料，我的乳房很漂亮」，引發無限遐想，而蔡阿嘎則是不改幽默性格，搞笑回覆：「屁啦，蛇丸比較大好嗎」、「X，我三分鐘而已啊」、「你還好！二伯比較漂亮」。

對此網友呼籲這些假帳號真的很恐怖，提醒蔡阿嘎可以尋求網路警察提告，更強調這些帳號連結點進去，恐怕會被騙取個資或金錢，提醒所有網友千萬要小心。

(中時電子報)