受惠於在家工作、遠距上課帶動，IT產品第二季需求旺。達方（8163）自3月起月營收年增率轉正、而且逐月攀高。達方公布5月合併營收19.55億元，月增7.91％、年增15.41％。累計2020年前五個月合併營收78.79億元，較去年同期增加7.78％。

達方日前公告斥資1000萬美元，成立越南子公司，籌設NB鍵盤生產基地，今年下半年啟動建廠作業，暫訂明年底投產，初期月產能規劃約120萬台。

(工商 )