達方5月營收年增15.41％ 09:482020/06/05 工商 袁顥庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受惠於在家工作、遠距上課帶動，IT產品第二季需求旺。達方（8163）自3月起月營收年增率轉正、而且逐月攀高。達方公布5月合併營收19.55億元，月增7.91％、年增15.41％。累計2020年前五個月合併營收78.79億元，較去年同期增加7.78％。 達方日前公告斥資1000萬美元，成立越南子公司，籌設NB鍵盤生產基地，今年下半年啟動建廠作業，暫訂明年底投產，初期月產能規劃約120萬台。 (工商 ) #達方 #月營收 #合併營收 #年增率 #在家工作 也許您會感興趣 財經熱門新聞 驚！10億美元巨量拋售突湧現 現貨黃金狂洩23美元 - 財經 華為活路確定斷了？ 陸晶圓代工龍頭揭真相 - 即時 跟大陸握手言和？傳美國也讓步 准許陸客機飛美 - 財經 投資人沒進場？分析師曝股市狂飆原因 - 財經 英國真能分手華為？外媒看2關鍵曝難度 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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