女性朋友獨自在外真的要格外注意，以防有不肖人士盯上自己。新北市1名女子日前深夜搭捷運返家時，遭到1名詭異男子跟蹤搭訕；對方開出20萬到130萬的價碼，誘騙她下海拍攝成人影片，所幸女子及時拿出手機錄影存證並報警。轄區警方接獲報案後，隔日立即將人逮捕到案，目前已依妨害風化罪將男子送辦。

根據《東森新聞》報導，三重1名女子近日深夜搭捷運返家時，發現有1名可疑男子不斷回頭看著自己，讓她心生警惕，故意放慢腳步，讓男子先出站；沒想到，男子出去後仍不斷徘徊，未有離去的意思，女子便拿出手機錄影存證以防萬一。

當女子準備搭計程車時，這名可疑男子突然快速上前攔下她，說明自己是成人片星探，接著對女子開出20萬到130萬的酬勞邀她拍片，還保證若女子肯拍片，絕不會有人知道她的身分，連女子的父母都不會知道。另外，男子又對女子解釋，此次拍攝主題是「姊弟戀」，還將劇情詳細說明給女子聽，並表示公司會先匯款再開拍，大約拍1到3次。

三重警方在接獲報案後，隔日立即將人逮捕到案，並在調查後發現

這名男子姓郭，是一名酒店經紀。郭男遭逮後對警方表示，自己僅是因欣賞女子，才向對方搭訕，謊稱要邀她拍攝成人影片。目前警方已將郭男依妨害風化罪送辦。

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(中時電子報)