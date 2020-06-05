半導體與軟體公司博通（Broadcom）上季營收意外強勁，且獲利表現符合華爾街預期，但受到「北美某手機大客戶」推遲產品周期影響，本季營收略為遜色，周四盤後股價走勢震盪，目前上漲1.04%，報312.10美元，稍早前一度下挫3%。分析師認為這家所謂的「北美某手機大客戶」指的就是蘋果公司。

博通公布第二財季（截至5月3日）營收年增4%，為57.4億美元美元，優於市場預估的56.9億美元。該公司3月時撤銷全年財測，並預估第二財季營收介於55.5億～58.5億美元。

第二財季淨利為4.88億美元，每股盈餘為1.17美元，較前一年同期的淨利6.91億美元、每股盈餘1.64美元下滑。經調整後每股盈餘為5.14美元，略低於前一年同期的5.21美元，但符合市場預期。

博通公布第二財季晶片營收為40.3億美元，基礎設施軟體營收為17.2億美元。分析師預估該公司晶片營收年減2.5%，為39.9億美元，並預估基礎設施軟體營收年增21%，為17.1億美元。

博通預估第三財季營收介於56億～59億美元，其中值略低於分析師預估的57.9億美元。

執行長陳福陽（Hock Tan）表示，第二財季業績符合公司預期，且新冠肺炎疫情影響有限，展望未來，公司對於第三季半導體的預測，反映雲端、電信與企業客戶的需求大幅成長，但被供應鏈吃緊與某預期中的無線業務大量重置所抵銷。

陳福陽表示：「我們某北美手機大客戶推出新一代手機時，通常能帶動博通營收出現2位數季增長率，但今年到第四財季之前，我們不認為會看到這樣的營收增長。他雖提到「無線產業某主要產品周期延遲」，但並未點明客戶。不過博通上年度約五分之一營收來自於蘋果，且今年1月才簽定兩個為期數年、價值高達150億美元的協議，為蘋果供應無線組件。

分析師預期蘋果將在今年晚些時候發布一系列5G版iPhone手機，但日經新聞3月時曾報導，蘋果考慮推遲5G新機發布，因為新冠肺炎疫情大流行打亂產品開發與造成經濟動盪。

(時報資訊)