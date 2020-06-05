台中市北區1家日本料理店5日上午8時42分發生火災，台中消防局接獲民眾報案，指稱北區北屯路上某日本料理店發生火警，消防局即派遣北屯、大誠、文昌、中區、中港分和第八大隊，消防車12輛、救護車1輛、消防人員46名到場救援，因火勢延燒相當快，且黑色濃煙不段竄出，消防人員佈水線搶救，至於起原因及財損還要再調查。

(中時 )