罷免高雄市長韓國瑜投票將在明日登場，民進黨也發布動員令投入罷韓活動。挺韓大將陳清茂昨(4日)接受媒體採訪時表示，民進黨在這最後一周總動員罷韓，很大原因是因為基層反應冷淡。

《中評社》報導，挺韓大將陳清茂表示，根據他對綠營基層長期觀察，發現他們對於罷韓沒太多的熱情，而且內部也存在不同的聲音，雖然當初投給陳其邁，但不表示他們也會支持罷韓。

陳清茂說，許多老一輩的民進黨支持者覺得政治不應該被操弄成這樣。雖然說罷免是法律賦予的權利，但韓國瑜還沒差到那地步，罷韓這樣搞當然有人會看不下去。

陳清茂也談到，民進黨內部也是暗潮洶湧，菊系和海派正在爭奪高雄的主導權，海派想把菊系拉下來，所以在趙天麟的帶領下積極動員布局。此外，陳清茂還指出，民進黨認為高雄市長若要補選，他們有信心取得勝利，反觀國民黨沒有能夠抗能的手段和人選，因此罷免如果過了，也就等於是宣告補選的勝利，所以民進黨會想辦法讓罷免案通過。

(中時電子報)