台中市府警察局第四分局黎明派出所日前接獲民眾報案，表示女兒早上外出後，卻在家中群組傳送啜泣聲，家屬擔心少女一時情緒不穩恐發生意外，希望警方協尋愛女，警員黃志仁接獲報案，頂著戶外卅多度高溫，連續數小時揮汗在少女可能停留或經過的商店、學校周邊不停搜尋，終於在路邊尋獲周姓失蹤少女，令家屬感激不已。

周姓少女一早向家人稱要到學校讀書，卻在數小時後發送哭泣語音檔案在家中Line群組，家屬見狀趕赴學校找尋愛女，卻尋找未果，急忙到派出所報案求助。

員警得知事由後，立即在轄區內各學校附近尋找少女蹤影

，擔心少女恐有想不開的念頭，顧不得午餐沒吃拚命搜尋，只想盡快幫助家屬尋回愛女。

終於皇天不負苦心人，最後在學校旁邊找到失落地獨自走在路上的周姓少女，員警上前詢問並安撫少女，交談中得知少女因課業壓力大，才離家出走讓家人遍尋不著。

員警護送少女回派出所後趕緊通知家屬，與家人重逢的周姓少女，釋放積壓的心情放聲哭泣，與家人緊緊相擁，家屬感激警方的積極尋找避免憾事發生，全家人平安團圓與正視親子溝通的重要性。

黎明派出所所長林澤聰表示，家人或親友若有情緒問題，須避免讓其單獨外出，並多加留意其動向以保持密切聯繫，民眾若有情緒及心理困擾，撥打衛福部安心專線「1925」，提供24小時免費心理諮詢服務，供民眾紓解心中壓力。

(中時 )