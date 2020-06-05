有中國星巴克之稱的瑞幸咖啡日前爆發財務作假風波遭美國證券交易所那斯達克（Nasdaq）摘牌下市，5月時那斯達克針對中國企業收緊了掛牌上市的規則，美國國務卿龐佩歐（Mike Pompeo） 周四（4日）對此表示那斯達克的新規值得效法。

龐佩歐4日發表聲明談到：「川普的行政團隊致力於確保所有的美國企業和投資人可以在一個公平的環境與全球競爭，針對慣於作假帳的中國企業，那斯達克的新規顯得特別重要。」

「美國的投資人不該因為中企不遵守公開、透明的規則而承受隱藏風險」，龐佩歐在聲明中建議，納斯納克的作法應成為美國及全球證券交易所的榜樣，

國務院主管經濟成長、能源與環境事務的次卿克拉奇 (Keith Krach) 週三也曾針對此事表示：「中國企業真正的問題在於缺乏透明度，沒有任何一個國家可以為了打造一個不公平的投資環境而向美國投資人說謊，尤其是在美國的市場。」

(工商 )