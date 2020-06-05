一名60歲的陳姓婦人，一年前經醫師診斷罹患糖尿病，但因無明顯症狀及不適，因此並沒有規則服藥，最近幾星期發現尿量減少、雙腳輕微水腫，且發現有呼吸急促的現象，送醫詳查，發現婦人心臟擴大、血清之肌酸酐也有1.2 mg/dl，在醫師評估後建議改用合適的降血糖藥物治療，並按醫囑用藥，糖化血色素(HbA1c)已控制在7%、體重也下降了2公斤。

根據2019糖尿病年鑑資料顯示，糖尿病患十年間死亡率已下降，顯示台灣糖尿病照護品質已有相關成效。中華民國糖尿病學會黃建寧理事長說明，隨著糖友生命延長，相關共病惡化儼然成為新照護議題，2000年至2014年間，心衰竭人數增加185%、慢性腎臟疾病人數增加407%，尤其，心腎交互影響，慢性腎臟病患比起正常腎功能者，罹患心肌梗塞、心衰竭的危險性較高；因此，應做好血糖控制，避免心腎相關合併症加乘。

血糖控制的根本為避免發生併發症，中華民國糖尿病學會特別提出糖尿病防疫新觀念「控糖三二一」：

血糖監控3指標：監測飯前和飯後血糖、HbA1c

腎臟功能2注意：監測微蛋白尿及檢測eGFR(腎絲球過濾率)

心衰預防1(一)定要：早期控制三高，預防心衰竭合併症

糖尿病患的觀念應與時俱進，不再停留在控糖達標、治療合併症，應超前布署、做好器官保護。中華民國糖尿病學會張恬君秘書長進一步說明，若糖尿病患單一治療未達控制目標時，宜評估心腎風險及共病，並加上不同機轉的抗糖尿病藥治療。

目前糖尿病藥物種類眾多，糖友就診時可與醫師依據目前心腎功能及風險狀況討論合適用藥，唯有按時服藥、控制好血糖，注意心腎併發症徵兆，才能做好長期防疫的準備。

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(中時電子報)