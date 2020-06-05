嘉義鐵路警員李承翰去年遭鄭姓凶嫌刺死，一審法官判無罪，引發各界議論，目前案件上訴二審中，李承翰的父親悲憤難平，昨下午就醫因胃出血病情嚴重，吐血身亡，嘉義市長黃敏惠今天上午至李父靈堂上香，李母難掩傷痛，抱著黃敏惠痛哭說「他很鬱卒」，令人鼻酸。

黃敏惠表示，李父李母都是樸實善良的人，面對這種悲痛沒有人能接受，對李媽媽來說打擊實在太大，希望她一定要保重，也謝謝里長長時間的關懷，未來市府也會陪著李媽媽共同面對。

(中時 )