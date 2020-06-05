嘉義鐵路警員李承翰遭鄭姓凶嫌刺死，一審時法官判決無罪，檢方上訴後全案上訴進入二審。但李父受到兒子犧牲打擊，一直鬱鬱寡歡，昨晚驚傳病逝消息。高雄市長韓國瑜今日也在臉書上表示哀悼，並期盼司法能夠早日還給李承翰公道。

韓國瑜表示，去年7月，李承翰執勤時為了保護車上乘客，不幸遭刺因公殉職，但後來兇嫌一審卻獲判無罪，讓家屬悲痛萬分，備受打擊，但這件事過去不到一年，昨晚又傳來另一個噩耗，李爸爸也因病辭世了。

韓國瑜說，李承翰身為鐵路警察，在崗位上盡忠職守，為了保護乘客而犧牲。但他犧牲之後，司法卻不能給他應有的公道，當人民保姆的奮不顧身，得不到政府的保護和司法的幫助，只能換來李爸爸一句「希望兒子下輩子別再當警察」的悲嘆，這種心情是多麼悲憤？韓國瑜直言，這對警察同仁的士氣非常大。

文末，韓國瑜也致上哀悼，「李爸爸，一路好走！」並希望李媽媽保重身體，他期盼司法能早日還給承翰一家人一個公道，也期盼台灣社會充滿溫暖和諧，不再有悲劇發生。

(中時電子報)