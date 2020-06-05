擁有一個舒適的「家」是每個人的夢想，而遇到好的設計師也很重要。5年內就獲得8次獎項的「繽紛設計」，專注於居家的客製化設計。繽紛設計總監江欣宜認為，居家設計不應以設計師自身需求，或打造作品為目的，而是客製化每個客戶對居住的要求。位於板橋區的「湛然新天地」就是他們的作品之一，巧手設計了「湛然新天地」頂層的豪華空間，為想要入住的男女主人，打造了絕美的專屬住家！

「繽紛設計」的“繽紛”兩字，取自於陶淵明《桃花源記》中的「芳草鮮美，落英繽紛」，團隊初衷是希望設計領域專注於居家的客製化設計。自2012年起至2020年間就獲獎無數，獎項包含國際空間室內設計大獎、亞太區室內設計大獎、台北室內設計大獎、英國地產大獎等等，而光是在2013這年，就一口氣獲得中國室內設計大獎、金堂獎年度新銳設計師、亞太區室內設計大獎等3項大獎，優秀成就深深獲得肯定。

「繽紛設計」專注於居家的客製化設計。/截取自youtube

繽紛設計總監江欣宜表示，現代人講求效率，因此很多居家設計變成模組化，但「繽紛設計」會特別針對每個客戶對居住、空間等等的要求，透過團隊的專業將其整合，再打造出全方位的服務，而這樣的服務是「繽紛設計」獨有的。當江欣宜第一次看到「湛然新天地」時，最讓她震驚的就是頂樓的豪華空間，她說，沒想到新北市也可以有這樣的建築物，因為在歐美最棒的房子就是在城市市區中的“penthouse”(頂層豪華公寓)，因為這樣的空間擁有絕佳的景觀及專屬陽台，住戶可以打造自己的小花園。

「湛然新天地」擁有樓中樓的挑高尺度空間，居住在這樣的環境中，可以讓住戶擁有內心寬闊、為人大器的心理狀態。江欣宜本身就很欣賞「湛然新天地」的建築師丹下憲孝，認為他的設計在剛硬中，帶有婉轉的線條，再加上頂樓樓層的景觀及陽台，是她看過無數案件中很難得的一個結構，因此在接下設計任務時，希望團隊能夠好好發揮。

設計團隊為了設計不同空間的動線，特別打造一支迴旋梯，作為視覺焦點。/截取自youtube

江欣宜很喜歡空間內的夢幻小玄關，因為有獨立穿鞋椅的設計，再加上大理石簡單俐落的拼花，就營造出一個很棒的迎賓區；她們在客廳也設計了不同空間的動線，像是整合了廚房、餐廳及客廳區，然後再打造一支迴旋梯，作為視覺焦點。她說，當初進到這間房子時，一直在思考要如何打造一個“penthouse”，她們多花了一個月的時間，設計出很美的旋轉樓梯，打造成紐約都會生活的場景。此外，為了創造出百坪空間的寬闊感，設計團隊將書房的領域移到外面，然後將門改成雙開門，這樣就能創造出空間寬闊的主臥室。

江欣宜笑著說，當設計團隊完成這個案件，每個人都很想搬進去入住，因為在新北市有這樣的設計實在太難得，但是她們還是要把機會留給想要入住的主人，讓住戶可以每天享受專屬於自己的美好生活！

(中時電子報)