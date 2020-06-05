因應新冠肺炎疫情衝擊觀光相關產業營運，交通部編列20億元，協助觀光產業人才轉型培訓。交通部觀光局指出，目前人才轉型培育已超過8.6萬人，經費預估將用罄，預定受理申請案至12日止，安心旅遊措施將蓄勢待發。

交通部2月26日訂定發布「交通部協助受重大疫情影響觀光相關產業轉型培訓實施要點」，規定申請補助期間自要點發布生效日起算半年，依申請先後順序核定、至預算用罄為止。期間歷經3次修正，補助經費自5億元擴增至20億元。

觀光局統計，自開放申報理審查人才培訓案件迄今已受理834案、審查通過642案，包括旅行業101案、導遊及領隊人員32案、旅宿業160案、觀光遊樂業32案及其他公協會317案，預計可培訓8萬6070人，核准補助金額總計約17.25億元。

觀光局表示，業者自此方案開辦以來反應踴躍，觀光局視實際受理情形即時進行滾動檢討，預估經費即將用罄。考量疫情漸趨緩和，防疫旅遊已逐步啟動，人才培訓方案配合完成階段性任務，預定受理申請案至6月12日止，後續安心旅遊措施將蓄勢待發。

(時報資訊)