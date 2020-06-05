美股消息面：

1.歐洲央行宣布加碼購買資產規模，歐元走強，周四紐約尾盤美元指數下挫0.67%，報97.675。歐元尾盤漲1.04%，報1.1349美元，盤中最高升至1.1361美元，創下3月11日以來新高。避險需求降溫，日圓持續走軟，尾盤美元升0.2%，109.11日圓，最高觸及109.16日圓，創下4月7日以來新高。

2.投資人雖看好主要產油國將延長減產協議，但OPEC+聯盟5月履行減產承諾的數據，顯示各方最終是否同意延長協議仍然存在變數，周四國際油價連3天走高，惟漲幅受抑，周四紐約7月期油收漲12美分或0.3%，為每桶37.41美元。倫敦布蘭特8月期油收漲20美分或0.5%，為每桶39.99美元。

3.受美股回落與美元走軟提振，國際金價連3跌止步。周四紐約8月期金收漲22.6美元或1.3%，報每盎斯1727.4美元，盤中最高升至1729美元。7月期銀收跌10美分或0.6%，為每盎斯18.061美元。

4.美國商務部公布，因出口額跌至10年新低，美國4月貿易逆差增加16.7%，為494億美元，高於分析師預估的逆差490億美元。此外，4月對中國的商品貿易逆差為224.7億美元，較3月的逆差118.3億美元擴大。

5.美國勞工部公布，上周（截至5月30日）初次請領失業救濟金人數較前一周減少24.9萬人，為187.7萬人，超出市場預期的183.3萬人。上周初次請領失業救濟金人數4周均值為228.4萬人，較前一周減少32.475萬人。截至5月23日止當周，美國續領失業救濟金人數較前一周增加64.9萬人，為2148.7萬人。

(時報資訊)