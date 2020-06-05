《國際產業》南韓LS電纜贏得新加坡電力電纜訂單 10:002020/06/05 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 世界第三大電線和電纜製造商 LS電纜(LS Cable & System)週五表示，已收到新加坡價值1000億韓元（約合8200萬美元）的電力電纜訂單。 來自南韓的LS電纜在聲明中表示，根據交易協定，至2021年底， LS電纜將向新加坡的電力電網提供總長400公里的輸電和配電電纜。 LS電纜產品主要是電力電纜或電信電纜，以及其他關工業材料。LS電纜發言人表示，公司目前是新加坡最大的電纜供應商，占東南亞國家總數2000億韓元高壓電纜市場的60%。 (時報資訊) #電纜 #LS #電力 #新加坡 #南韓 也許您會感興趣 財經熱門新聞 驚！10億美元巨量拋售突湧現 現貨黃金狂洩23美元 - 財經 華為活路確定斷了？ 陸晶圓代工龍頭揭真相 - 即時 跟大陸握手言和？傳美國也讓步 准許陸客機飛美 - 財經 投資人沒進場？分析師曝股市狂飆原因 - 財經 英國真能分手華為？外媒看2關鍵曝難度 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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