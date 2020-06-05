世界第三大電線和電纜製造商 LS電纜(LS Cable & System)週五表示，已收到新加坡價值1000億韓元（約合8200萬美元）的電力電纜訂單。

來自南韓的LS電纜在聲明中表示，根據交易協定，至2021年底， LS電纜將向新加坡的電力電網提供總長400公里的輸電和配電電纜。

LS電纜產品主要是電力電纜或電信電纜，以及其他關工業材料。LS電纜發言人表示，公司目前是新加坡最大的電纜供應商，占東南亞國家總數2000億韓元高壓電纜市場的60%。

(時報資訊)