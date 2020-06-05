1.台積電(2330)：外資本周四天回補達4.27萬張，加上昨夜ADR4日漲2.3%，今早股價漲至309元，站上半年線。
2.威剛(3260)：SSD銷售創新高，5月營收月增26.29%，外資、自營商連兩日擴大買超，今早股價漲逾2.5%、挑戰60關，衝3月13日來波段新高。
3.英利-KY(2239)：投信已連買超四日，昨外資也加入多頭行列，帶動今早股價漲逾4%。
4.昇陽半(8028)：擴產配合台積電需求，盼H2優於H1，外資連六日買超，今早噴量強攻漲停，擺脫整理區間。
5.精星(8183)：外資連兩日擴大買超，吸引追價買盤湧入，早盤爆量觸及漲停19.4元，突破整理區間、挑戰前高。
6.長榮航(2618)：雖然目前仍難出國，惟旅遊需求反彈仍比預期快，國際航空股狂奔，早盤爆量衝漲逾6%，登3個半月高價。
7.華航(2610)：外資連4日大買超，投信也齊力挺，開盤20分鐘即突破昨日全日量能，股價強攻逾3%，一度改寫1月底以來新高價。
8.裕民(2606)：BDI漲逾6%，H2可望轉盈，晨盤上揚逾2.5%。
9.群創(3481)：6月外資連4日買超，面板報價可望提早反彈，早盤挾量高漲逾2.5%，維持高檔。
10.神盾(6462)：IC設計搶搶滾，攻新晶片利多助陣，股價帶量高漲逾7%。
11.國巨(2327)：5月營收飆16個月新高，股價突破400元後動能趨緩，於平盤附近震盪。
12.鮮活果汁-KY(1256)：防控措施放寬+五一長假，5月營收月增逾4成，早盤走高1%，強於5日線上。
13.雙鴻(3324)：受惠5G手機散熱模組規格升級，將挹注接單，多方成功克服178元上方壓勢區，創逾4個月高點。
14.光洋科(1785)：晉升供應高階半導體前段製程靶材企業，多方攻勢不停歇，惟短線漲幅大，早盤未能守住漲停板。
15.中磊(5388)：5月營收成長，年增52%、月增近2成，Q2總成績受期待，量增價揚突破前高77.2元。
16.福懋(1434)：外資連買4日，多方功力大增，今早突破37元創波段高點，寫11個月高點。
17.南緯(1467)：加入「防疫國家館」團隊，外資連2日買超力挺，今早站上19元，創2007年11月以來新之高。
18.技嘉(2376)：5月營收衝破76億元，創歷年單月營收次高，早盤噴量漲逾4%，登1年來新高。
19.圓剛(2417)：新產品獲NVIDIA青睞，三大法人昨轉買超2095張，早盤漲逾3%、改寫前高。
20.網家(8044)：國旅復甦，PChome訂房飆2倍，早盤漲近3%，收復月線。
21.威強電(3022)：外資連日買超，5月營收5.8億元雙增，早盤亮燈漲停。
22.美利達(9914)：歐美自行車熱銷，早盤漲逾2%，登近11個月新高。
23.藥華藥(6446)：歐洲用藥增，5月營收攻高，早盤高掛漲停、收復月線。
24.大學光(3218)：看好眼球經濟，外資予以優於大盤評等，早盤大漲逾8%。
(時報資訊)
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